Palmeiras sinaliza com R$ 64 milhões mais Luiz Adriano e outros atletas por Yuri Alberto

O Palmeiras abriu conversas com o Internacional a fim de contratar Yuri Alberto no mercado da bola. Os paulistas sinalizam com uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 64,15 milhões na cotação atual) pela compra do jogador de 20 anos, além de envolver outros nomes em uma eventual troca, conforme apurado pela GOAL.

Fora dos planos de Abel Ferreira, Luiz Adriano está entre as alternativas sugeridas pelas duas partes na negociação. O atacante de 34 anos negocia a sua rescisão na Academia de Futebol, mas pode ser envolvido em uma troca na janela de transferências.

Além de Luiz Adriano, o Verdão está disposto a incluir outros jogadores nas tratativas pela liberação do jovem centroavante. O lateral esquerdo Victor Luís e o volante Matheus Fernandes são opções. Os demais nomes ainda não foram revelados pelas partes.

O estafe de Yuri Alberto ainda não foi procurado para discutir uma possível transferência para a Academia de Futebol. Os seus representantes, contudo, já estão cientes do interesse de outros clubes: Arsenal, Shakhtar e Zenit já demonstraram interesse na aquisição do atacante para 2022.

Yuri Alberto tem contrato com o Internacional até 31 de julho de 2025. O centroavante é visto como um dos principais ativos do clube, que pretende receber 25 milhões de euros (R$ 160,37 milhões na cotação atual).