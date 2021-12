Arsenal e Shakhtar fazem consulta sobre situação de Yuri Alberto no Inter

Arsenal, da Inglaterra, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, entraram em contato com André Cury, empresário de Yuri Alberto, a fim de se informarem sobre a situação do centroavante no Internacional, conforme apurado pela GOAL.

O agente do centroavante de 20 anos deu detalhes sobre o panorama no Beira-Rio e disse o que o Colorado tem pedido por sua liberação. Os gaúchos querem no mínimo 15 milhões de euros (R$ 96,18 milhões na cotação atual) para negociá-lo em definitivo.

Yuri Alberto tem contrato no Beira-Rio até 31 de julho de 2025. Ele é visto como um nome promissor nos bastidores do clube. A diretoria crê que o atleta é uma boa alternativa para fomentar as finanças no mercado da bola em julho de 2022, mas os interessados podem tentar uma investida a partir de janeiro do próximo ano.

A ideia de negociá-lo somente na metade da próxima temporada se dá por dois motivos: é uma janela de transferências mais valorizada e haverá tempo hábil para a procura de um substituto no mercado da bola.

Yuri Alberto é um dos destaques do Internacional em 2021. O jogador fez 53 jogos, com 18 gols marcados e quatro assistências. Nos compromissos mais recentes do time comandado por Diego Aguirre, ele sofreu queda de rendimento. O jovem não sabe o que é marcar há sete jogos - seu último gol foi em 13 de outubro, diante do América-MG, pela 26ª rodada do Brasileirão. A última assistência foi há cinco partidas, em 21 de outubro, contra o Red Bull Bragantino, em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.