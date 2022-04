Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Paulista 2022

Agora é pra levantar a taça! Palmeiras e São Paulo se enfrentam na tarde deste domingo (3), no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista 2022. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, do Paulistão Play, do canal do Paulistão no YouTube, do Estádio TNT Sports e da HBO Max na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na TV aberta, o HBO Max, na TV fechada, o Premiere no pay-per-view, o Paulistão Play, o canal do Paulistão no YouTube, e o Estádio TNT Sports, na internet são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Allianz Parque.

Allianz Parque

MAIS INFORMAÇÕES

Como perdeu no jogo de ida por 3 a 1, o Palmeiras vai a campo tendo que reverter, pela primeira vez, um placar mais elástico sobre o comando de Abel Ferreira.

O Verdão precisa de uma vitória por três gols de diferença para conquistar o título estadual, ou por dois para levar a decisão às penalidades.

"Agora é pensar só no resultado que precisamos, precisamos ganhar e fazer no mínimo dois gols. O que passou no jogo anterior tem que ficar para trás. Temos que pensar no que podemos fazer como time, este time já demonstrou muitas vezes o que pode fazer, sobretudo em casa. Precisamos da torcida para fazer essa realidade. O Palmeiras pode, nosso time pode", disse Atuesta.



Na primeira fase, a equipe comandada por Abel Ferreira encerrou na liderança do Grupo C, com 30 pontos (nove vitórias e três empates). Nas quartas de final, deixou para trás o Ituano (2 a 0), enquanto na semifinal eliminou o RB Bragantino (2 a 1).

Do outro lado, o São Paulo tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por um gol de diferença para ficar com o título estadual.

O Tricolor realizou um treino aberto à torcida na manhã deste sábado e está confiante em alcançar o bicampeonato.

😀 A torcida tricolor chega ao Morumbi para o treino aberto#VemProMorumbi#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Paulo Pinto / saopaulofc pic.twitter.com/wpR1uqyUTU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 2, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino Paulistão 26 de março de 2022 São Paulo 3 x 1 Palmeiras Paulistão 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportivo Táchira x Palmeiras Copa Libertadores 6 de abril de 2022 21h (de Brasília) Palmeiras x Ceará Brasileirão 9 de abril de 2022 21h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Corinthians Paulistão 27 de março de 2022 São Paulo 3 x 1 Palmeiras Paulistão 31 de março de 2022

Próximas partidas