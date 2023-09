Palmeiras x Goiás: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Goiás se enfrentam na noite desta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias e um empate, o Palmeiras, com 41 pontos, segue na briga para reduzir a diferença de 10 pontos para o líder Botafogo. Sem Murilo, suspenso, Luan vai formar dupla com Gustavo Gómez na zaga.

Do outro lado, o Goiás, com 25 pontos, vem de três empates consecutivos e um aproveitamento de 37% no Brasileirão. Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 14 do Goiás, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o time paulista venceu por 5 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Allano. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Palmeiras

Murilo cumprirá suspensão.

Goiás

Guilherme Marques, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Maguinho e Lucas Halter, expulsos no empate sem gols com o Internacional.

Quando é?