Palmeiras x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Verdão volta a campo nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Cruzeiro na noite desta segunda-feira (14), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Classificado para as quartas de final da Copa Libertadores após eliminar o Atlético-MG, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 31 pontos, o Verdão segue na briga para se manter no G-4. Na última rodada, foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1.

Já o Cruzeiro, no meio da tabela, com 24 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos disputados. O técnico Pepa terá os retornos de Wesley e Bruno Rodrigues.

Mais artigos abaixo

Em 92 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 33 vitórias, contra 31 do Palmeiras, além de 28 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2019, o Palmeiras saiu vitorioso com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Jussa, Machado, Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues); Wesley e Arthur Gomes. Técnico: Pepa.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Wesley Gasolina, Matheus Pereira, lesionado, .

Quando é?