Palmeiras x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória no Brasileirão 2021, Palmeiras e Chapecoense entram em campo neste domingo (6), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Chapecoense DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (CE) e Cleberson do Nascimento (CE)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistente VAR: André Luiz de Freitas (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca a vitória em casa / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (6). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com derrota para o Flamengo, o Palmeiras entra em campo pensando apenas na vitória, visando somar os três primeiros pontos no Brasileirão.

Já a Chapecoense também foi derrotada pelo Bragantino por 3 a 0 na rodada de estreia, mas assim como o Verdão, venceu o seu jogo na Copa do Brasil meio da semana.

Ronei deve entrar no lugar de Anderson Leite, que deixou o jogo contra o ABC com dores na perna.

Manhã de sol e de treino em Maceió! ☀️💪

Manhã de sol e de treino em Maceió! ☀️💪

Com trabalhos físicos, demos início à preparação para a próxima rodada do @Brasileirao.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei e Lima; Fabinho, Mike e Anselmo Ramon.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Empereur; Gabriel Menino, Veiga, Felipe Melo, Patrick de Paula e Viña; Luiz Adriano e Rony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 3 Bragantino Brasileirão 30 de maio de 2021 Chapecoense 3 x 1 ABC Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Chapecoense Copa do Brasil 9 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Chapecoense x Ceará Brasileirão 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 30 de maio de 2021 CRB 0 x 1 Palmeiras Copa do Brasil 3 de junho de 2021

Próximas partidas