Brasileirão 2021: quando começa, quem são os participantes e qual é o regulamento?

Enquanto o Campeonato Brasileiro de 2021 não começa, confira tudo o que você precisa saber para ficar por dentro da principal competição do Brasil

O Campeonato Brasileiro de 2020 terminou apenas em fevereiro de 2021 e já deixou saudade. Em uma das edições mais disputadas dos últimos anos, Flamengo e Inter brigaram pelo título até o último minuto da última rodada, mas o troféu acabou indo para o Rubro-Negro, que se sagrou bicampeão mais uma vez . Contudo, agora já é hora de pensar no Brasileirão de 2021.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os clubes brasileiros não terão tempo para pré-temporada antes do início dos estaduais . Sem tempo para descanso, os clubes da primeira divisão nacional mal terminaram uma temporada e já precisam estar preparados para as próximas competições.

O Brasileirão de 2021 começará apenas uma semana depois da data limite imposta pela CBF para o término dos regionais por todo o país, o que está previsto para o mês de maio. Mas enquanto a competição não começa, fique por dentro de tudo o que você precisa saber para não perder nada do principal campeonato do Brasil.

Quando o Brasileirão 2021 começa?

O Brasileirão de 2021 está previsto para começar no dia 30 de maio deste ano, exatamente sete dias após a data limite para o término dos campeonatos estaduais.

No calendário divulgado pela CBF , foram reservadas 38 datas para a disputa da competição, que se estende até o dia 5 de dezembro de 2021, se tudo correr como o planejado até lá.

Quais são os clubes participantes do Brasileirão 2021?

Dos 20 clubes que iniciaram o Brasileirão de 2020, quatro foram rebaixados à segunda divisão: Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco da Gama. No lugar deles, Chapecoense, América-MG, Cuiabá e Juventude, os quatro melhores times da Série B de 2020 , integram a elite do futebol nacional.

Dessa forma, os 20 clubes que disputam o Brasileirão de 2021 são:

América-MG

Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Bragantino

Ceará

Chapecoense

Corinthians

Cuiabá

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport

Regulamento do Brasileirão 2021

Para o Brasileirão de 2021, se mantém o formato de disputa adotado em 2020, com 20 clubes disputando o título em um sistema de pontos corridos, com jogos de ida e volta. Dessa forma, cada equipe faz um total de 38 jogos. O campeão é aquele que somar mais pontos.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupos da Libertadores da América, enquato o quinto e o sexto disputam a Pré-Libertadores. Do sétimo ao 12º, as equipes seguem para a disputa da Copa Sul-Americana.

Os quatro últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão e darão lugar aos quatro melhores times da Série B.