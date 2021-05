Freguesia? Flamengo enfileira oito jogos de invencibilidade contra o Palmeiras

Nos últimos oito embates entre os times, o Flamengo não foi derrotado

Donos dos títulos do Campeonato Brasileiro nas últimas três edições da competição, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram logo na primeira rodada do torneio em 2021, neste domingo. Com gol de Pedro, o time rubro-negro levou a melhor por 1 a 0 no Maracanã. O resultado permitiu ao Flamengo ampliar a sua invencibilidade nos confrontos recentes diante da equipe alviverde.

Nos últimos oito embates entre os times, o Flamengo não foi derrotado. Foram quatro vitórias da equipe carioca e quatro empates. Sete partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. A outra foi pela final da Supercopa do Brasil. O jogo terminou empatado em 2 a 2, e o Flamengo triunfou nos pênaltis por 6 a 5, assegurando o troféu.

Nestes oito jogos mais recentes entre os rivais, a equipe rubro-negra marcou 14 gols, contra 6 do Palmeiras. O último resultado positivo do time paulista no confronto foi em 2017, também pelo Brasileirão, com vitória alviverde por 2 a 0. De lá para cá, domínio flamenguista.

Nesta temporada de 2021, os rivais ainda podem se enfrentar nas fases mais agudas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

A vitória deste domingo traz um pouco mais de alívio para o técnico Rogério Ceni, que vinha sendo criticado por boa parte da torcida, mesmo após o título do Campeonato Carioca e a classificação em primeiro no grupo na Libertadores.

Já dos lados do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira deu uma declaração surpreendente neste domingo.

"Serei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma muito especifica. E mais especifica ainda ao Palmeiras. E mais especifica ainda ao (Maurício) Galiotte, presidente que apostou em um treinador sem títulos. Estou à espera de ser despedido. Estou mesmo à espera", afirmou o português ainda antes do jogo, comentando a cultura de constantes trocas de treinadores no Brasil.