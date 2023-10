Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Bahia na noite deste sábado (28), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após um momento de instabilidade, o Palmeiras se recuperou no campeonato e agora vai em busca da sua terceira vitória consecutiva. Na terceira posição com 50 pontos, o Verdão ainda sonha com o título e, para isso, não pode mais tropeçar nesta reta final. Zé Rafael é baixa certa na equipe, já que terá que cumprir suspensão.

Do outro lado, o Bahia viu sua sequência positiva ser interrompida com a derrota no meio da semana. Assim, o Tricolor voltou a ficar próximo da zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar, com 34 pontos. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Cauly, suspenso pelo terceiro amarelo.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 52 vezes, com 25 vitórias do Palmeiras, 10 do Bahia, além de 17 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Luan, Fabinho, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul e Camilo Cândido; Rezendo, Yago e Thaciano; Rafael Ratão, Biel e Everaldo.

Desfalques

Palmeiras

Zé Rafael cumpre suspensão.

Bahia

Cauly cumpre suspensão.

Quando é?