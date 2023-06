Palmeiras avalia investida por Rodrigo Zalazar, meio-campista do Schalke 04

Uruguaio de 23 anos tem contrato com o Schalke 04 até 30 de junho de 2026 e foi adquirido por € 1,5 milhão, no início da última temporada europeia

O Palmeiras tem interesse na contratação do meia-atacante Rodrigo Zalazar, uruguaio de 23 anos que pertence ao Schalke 04. Os paulistas já fizeram uma consulta sobre a situação do meio-campista, conforme divulgado pelo Bild e confirmado pela GOAL.

Veja informações exclusivas sobre reforços e transferências aqui

Há interesse do Verdão em contar com o jogador a partir da próxima janela de transferências. O desejo é fazer um investimento para contratação em definitivo do atleta, que tem passagens também pelo futebol espanhol.

Ainda não foi enviada uma oferta para a contratação do jogador, mas o departamento de futebol palmeirense se prepara para a formalização de uma proposta no decorrer da janela de transferências, que se inicia em 3 de julho e tem encerramento em 2 de agosto.

Rodrigo Zalazar tem contrato com o Schalke 04, da Alemanha, até 30 de junho de 2026. Ele foi contratado pelo clube em julho do ano passado, depois de defender as cores do Eintracht Frankfurt, do mesmo país. Na ocasião, a negociação foi avaliada em € 1,5 milhão.

O uruguaio fez 23 partidas pelo Schalke 04 na atual temporada, somando 1.402 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu seis assistências para os companheiros.