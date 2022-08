Palmeiras acerta contratação de Bruno Tabata por 5 milhões de euros

Compra do atacante de 25 anos pelo clube paulista ainda terá bônus. O objetivo estabelecido e o valor não são revelados pelas partes

O Palmeiras acertou a contratação de Bruno Tabata, do Sporting, por 5 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação atual). Este é o valor fixo do negócio, que ainda terá variáveis, como soube a GOAL. O montante fixo será parcelado, mesmo que os portugueses tenham pedido a quantia inicialmente à vista. Os paulistas, contudo, conseguiram convencê-los.

Há metas estabelecidas no acordo que devem ser pagas aos portugueses se o jogador atingi-las durante a sua passagem pela Academia de Futebol. Os objetivos determinados no contrato e os valores não são revelados pelas partes.

O atacante de 25 anos é esperado no Brasil até a próxima segunda-feira (8). Ele chegará a São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2026.

O ex-jogador Deco foi o responsável por conduzir as tratativas. Ele é agente do atleta, revelado nas divisões de base do Atlético-MG, e atuou como intermediário na negociação.

Bruno Tabata foi um pedido do técnico Abel Ferreira à diretoria do Palmeiras. Após a venda de Gabriel Veron por 10 milhões de euros ao Porto e a assinatura de pré-contrato de Gustavo Scarpa com o Nottingham Forest, o treinador solicitou as contratações de uma peça de reposição no mercado da bola.

A primeira proposta do Palmeiras foi de 3 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em variáveis. Os moldes foram recusados pelos lusitanos, que pediram mais na negociação. Posteriormente, o clube apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, pagos de forma parcelada.

O escolhido pela comissão técnica foi o brasileiro que iniciou a sua carreira nas divisões de base do Galo. O jogador está na Europa desde 2015, quando trocou o Galo pelo Portimonense. Em 2020/2021, se transferiu para o Sporting. Na temporada passada, fez 32 partidas, com seis gols e três assistências.