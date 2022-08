Palmeiras e Sporting ajustam valores de metas em negociação de Bruno Tabata

Portugueses estão dispostos a aceitar venda por 5 milhões de euros de forma parcelada

Palmeiras e Sporting discutem questões referentes ao bônus por metas estabelecidas na contratação de Bruno Tabata. Os portugueses topam receber os 5 milhões de euros (R$ 26,63 milhões) propostos pelos paulistas de forma parcelada. No entanto, exigem que o negócio tenha bônus por objetivos cumpridos pelo atleta na Academia de Futebol, como soube a GOAL.

As partes discutem a situação do atleta de 25 anos e como serão estabelecidos os bônus para a negociação — detalhes como valores e objetivos a serem cumpridos ainda são mantidos em sigilo pelas três partes. Esta é a única pendência para que o acordo seja sacramentado neste mercado da bola.

Em caso de acordo, Bruno Tabata assinará com o Palmeiras até dezembro de 2026. O jogador e seu estafe, liderado pelo ex-atleta Deco, já deram aval para que o negócio seja realizado. Eles aguardam um desfecho das tratativas entre paulistas e lusitanos.

A busca pelo jogador é um pedido do técnico Abel Ferreira. Com as saídas de Gabriel Veron para o Porto e Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest, o departamento de futebol queria um novo nome para o setor. O atleta revelado nas divisões de base do Atlético-MG é visto como uma peça interessante.

Em que pese o cenário otimista para um desfecho positivo, Bruno Tabata não tem predileção por destino na janela de transferências. O jogador optará pela maior proposta. Se receber um valor superior de outro clube, como já teve da Arábia Saudita na última janela de transferências, o atleta optará pela oferta superior, como soube a GOAL.

O atleta de 25 anos tem contrato no Estádio José Alvalade até 30 de junho de 2025. Na temporada passada, ele fez 31 jogos pelo Sporting, com 995 minutos em campo. No período, marcou seis gols e deu três assistências.