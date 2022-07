Palmeiras avança em negociações com o Sporting por Bruno Tabata

Clube paulista conversa por compra de 5 milhões de euros, pagos de forma parcelada. Ainda há entraves nas negociações

O Palmeiras avançou nas tratativas para a compra de Bruno Tabata por 5 milhões de euros (R$26,4 milhões na cotação atual), segundo apurado pela GOAL. O Sporting, de Portugal, aprova o valor apresentado pelos paulistas, mas ainda pleiteia a inclusão de algumas cláusulas no contrato de venda.

O Alviverde convenceu os lusitanos sobre a forma de pagamento. A ideia é parcelar o valor de compra de Bruno Tabata, enquanto o Sporting preferia embolsá-lo à vista. Há conversas sobre a situação, mas os portugueses já cederam em relação a isso. O negócio deve sair com pagamento em prestações.

Os lisboetas desejam a inserção de bônus no valor oferecido pelo Verdão no mercado da bola. A ideia é aumentar os ganhos com a possível volta do atacante ao futebol brasileiro. O clube receberia depois de o jogador atingir metas estabelecidas no acordo.

Os paulistas já haviam apresentado uma oferta por Bruno Tabata e ouviram resposta negativa do Sporting. A primeira foi com a possibilidade de chegar a 5 milhões de euros, entre valor fixo e variáveis. O Sporting, contudo, não se animou com os moldes e deu uma resposta negativa.

A busca por Bruno Tabata é uma tentativa de suprir as saídas de Gustavo Scarpa, que tem pré-contrato assinado com o Nottingham Forest e deixará a Academia de Futebol em dezembro, e Gabriel Veron, vendido para o Porto por 10 milhões de euros (R$ 54,22 milhões) no mercado da bola.

O jogador é uma indicação de Abel Ferreira ao departamento de futebol. O técnico português aprova a contratação do atleta, que é representado pelo ex-jogador Deco. O agente é quem se responsabiliza por intermediar as tratativas com o Sporting.

Ele aguarda um acerto entre os clubes para iniciar as tratativas com o Palmeiras sobre tempo de contrato e bases salariais. O atleta de 25 anos tem contrato no Estádio José Alvalade até 30 de junho de 2025. Na temporada passada, ele fez 31 jogos pelo Sporting, com 995 minutos em campo. No período, marcou seis gols e deu três assistências.