Palmeiras oferece 5 milhões de euros ao Sporting por Bruno Tabata

Portugueses querem receber o valor à vista, enquanto os paulistas estão dispostos a pagar o montante de forma parcelada no mercado da bola

O Palmeiras apresentou uma oferta por Bruno Tabata, atacante de 25 anos do Sporting, de Portugal. A proposta é de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação atual), com o montante pago de forma parcelada. Os lusitanos, contudo, exigem que a quantia seja depositada à vista, como soube a GOAL.

A única pendência em relação às tratativas é a forma de pagamento. A exigência dos europeus é o que trava a negociação atualmente. Os paulistas tentam convencê-los a aceitar o acordo com prestações.

Esta é a segunda oferta do Verdão pelo atleta no mercado da bola. A primeira foi com a possibilidade de chegar a 5 milhões de euros, entre valor fixo e variáveis. O Sporting, contudo, não se animou com os moldes e deu uma resposta negativa. A informação sobre a proposta inicial foi divulgada pelo Nosso Palestra e confirmada pela GOAL.

A busca por Bruno Tabata é uma tentativa de suprir as saídas de Gustavo Scarpa, que tem pré-contrato assinado com o Nottingham Forest e deixará a Academia de Futebol em dezembro, e Gabriel Veron, vendido para o Porto por 10 milhões de euros (R$ 54,22 milhões) no mercado da bola.

O jogador é uma indicação de Abel Ferreira ao departamento de futebol. O técnico português aprova a contratação do atleta, que é representado pelo ex-jogador Deco. O agente é quem se responsabiliza por intermediar as tratativas com o Sporting.

Bruno Tabata, que recusou uma proposta do Botafogo recentemente, alimentava a expectativa de uma oferta do mundo árabe na janela de transferências. Todavia, não se acertou para ir ao local. Em que pese a recusa aos cariocas no início de 2022, o brasileiro anima voltar ao Brasil, onde defendeu o Atlético-MG, sobretudo para atuar na Academia de Futebol.

Ele aguarda um acerto entre os clubes para iniciar as tratativas com o Palmeiras sobre tempo de contrato e bases salariais. O atleta de 25 anos tem contrato no Estádio José Alvalade até 30 de junho de 2025. Na temporada passada, ele fez 31 jogos pelo Sporting, com 995 minutos em campo. No período, marcou seis gols e deu três assistências.