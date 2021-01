Otávio tem oferta de pré-contrato do Milan

Perto do fim de vínculo no Porto, brasileiro receberia 1,5 milhão de euros de prêmio de assinatura ao fechar com clube italiano

Otávio tem em mãos uma proposta de pré-contrato do . A Goal apurou que o meia-atacante do está analisando um acordo válido por quatro anos com os italianos, tendo como incentivo um prêmio de assinatura de 1,5 milhão de euros (quase R$ 10 milhões).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Também na mira de e clubes da , o brasileiro dificilmente vai permanecer no futebol português na próxima temporada. Tem vínculo apenas até junho de 2021 e, até o momento, não avançou numa negociação de renovação.

Mais artigos abaixo

Mais times

Aos 25 anos, o jogador revelado pelo tem sido nos últimos anos um dos principais destaques do Porto, onde já foi campeão em cinco oportunidades: Liga (2017/18 e 2019/20), Taça de (2019/20) e Supertaça de Portugal (2018 e 2020).

Recentemente, o nome do brasileiro passou a ser ainda mais valorizado no mercado depois de elogios públicos do antigo companheiro portista Ikea Casillas. Por meio do Twitter, ex-goleiro e ídolo espanhol revelou que , e estavam de olho no meia-atacante.

Otávio, vale lembrar, chegou a Portugal em 2014. Antes de ser aproveitado de fato no Dragão, foi emprestado durante duas temporadas ao de Guimarães.