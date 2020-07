Como Casillas impulsionou a valorização no mercado de ex-meia do Inter

Com contrato curto e na mira do Valencia, Otávio foi colocado pelo ídolo espanhol também como alvo de Sevilla, Lyon e Napoli

Com o a caminho de ser campeão nacional, alguns jogadores de destaque têm sido alvos constantes no mercado de transferências. Otávio, sem dúvida, é um deles. Titular absoluto, o brasileiro ganhou ainda mais visibilidade - e valorização - depois de um “empurrão” público do ex-companheiro portista Iker Casillas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Nas redes sociais, o antigo goleiro espanhol, que aposentou-se na temporada temporada por causa de um problema no coração, revelou que três grandes clubes da Europa estão de olho no meia-atacante revelado no .

Mais times

“Grande jogador, este Otávio. Já perguntam por ele várias equipes no futebol europeu, entre elas , e . Grande amigo! Vamos”, postou o ídolo do e da seleção espanhola, tendo, poucas horas depois, apagado a publicação.

A verdade é que o Otávio faz parte de um grupo de atletas que o Porto “precisa” vender. Obrigado a encaixar cerca de 100 milhões de euros nas próximas semanas, numa forma de cumprir os compromissos com a Uefa no que diz respeito ao fair-play financeiro, o clube português já começou a reduzir o valor pedido de parte do elenco. A necessidade de vendas imediatas afeta o futuro de jovens e também de "veteranos".

Mais artigos abaixo

O caso do camisa 25 dos dragões tem ainda dois fatores que devem acelerar uma eventual negociação: tem contrato apenas até junho de 2021 e, sabe a Goal, a renovação está emperrada neste momento. Para não correrem o risco de perder o jogador de graça, os portugueses aguardam uma oferta vantajosa.

Além dos nomes mencionados por Casillas, Otávio é seguido de perto pelo . O meia-atacante, vale destacar, tem multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (quase R$ 350 milhões).

Aos 25 anos, Otávio foi contratado pelo Porto em 2014. Antes de ser aproveitado de fato, foi emprestado durante duas temporadas ao de Guimarães. Desde 2016/17 em definitivo nos dragões, conquistou dois títulos nacionais: uma Liga e uma Supertaça.