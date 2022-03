A Conmebol definiu na tarde desta sexta-feira, 25 de março, através de sorteio, os grupos da Copa Libertadores de 2022. O Palmeiras, atual campeão da competição, terá pela frente Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero no Grupo A.

Além do Verdão, outras setes equipes brasileiras estiveram envolvidas no sorteio. O Corinthians, por sua vez, enfrentará o Boca Juniors, além do clássico mineiro entre Galo e América pelo Grupo D.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vale lembrar que, por regra, equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar nesta fase, exceto times que vieram da pré-Libertadores. Nesta fase da competição, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro dos grupos. Os dois melhores colocados avançam para a disputa do mata-mata nas oitavas de final.

Abaixo, a GOAL mostra os grupos da Copa Libertadores 2022.

Quais são os grupos da Copa Libertadores 2022?

Cesar Greco/Palmeiras

Grupo A

Palmeiras

Emelec-EQU

Deportivo Táchira-VEN

Independiente Petrolero-BOL

Grupo B

Athletico

Libertad-PAR

Caracas-VEN

The Stronges-BOL

Grupo C

Nacional-URU

Vélez-ARG

Red Bull Bragantino

Estudiantes de La Plata-ARG

Grupo D

Atlético-MG

Independiente del Valle-EQU

Deportes Tolima-COL

América-MG

Grupo E

Boca Juniors-ARG

Corinthians

Deportivo Cali-COL

Always Ready-BOL

Grupo F

River Plate-ARG

Colo-Colo-CHI

Alianza Lima-PER

Fortaleza

Grupo G

Peñarol-URU

Cerro Porteño-PAR

Colón-ARG

Olímpia-PAR

Grupo H

Flamengo

Universidad Católica-CHI

Sporting Cristal-PER

Talleres-ARG

Quando acontece os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2022?

Marcelo Cortes / Flamengo

A Conmebol, organizadora da competição, definiu previamente as datas dos duelos da fase de grupos da Copa Libertadores. A princípio, os duelos da primeira rodada estão marcados para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de abril. Veja:

1ª rodada: 5 a 7 de abril

5 a 7 de abril 2ª rodada: 12 a 14 de abril

12 a 14 de abril 3ª rodada: 26 a 28 de abril

26 a 28 de abril 4ª rodada: 3 a 5 de maio

3 a 5 de maio 5ª rodada: 17 a 19 de maio

17 a 19 de maio 6ª rodada: 24 a 26 de maio

Onde assistir aos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2022?

Pedro Souza/Atlético-MG

Os torcedores que quiserem acompanhar seu time de coração na Copa Libertadores terão uma série de opções. Na TV aberta, o SBT transmite os principais jogos das equipes brasileiras na competição.

Mais artigos abaixo

Além disso, o Grupo Disney, que compõe os Canais ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também transmitiram os duelos da competição mais desejada do continente.

Para completar, a Conmebol TV, streaming por assinatura, também transmitirá alguns jogos da fase de grupos da Libertadores, além da transmissão no Facebook Watch da Conmebol, na internet.

Veja também