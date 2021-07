Os maiores campeões da Copa Libertadores: quais times ganharam mais títulos

Confira todos os clubes que já alcançaram a "glória eterna'

Não tem jeito: a Copa Libertadores é a competição que mais mexe com o coração do torcedor brasileiro. Sejam pelas equipes lutando por mais uma conquista ou tentando escrever seu nome pela primeira vez na galeria de troféus, todos querem ver seus clubes saindo com a "glória eterna".

Qualquer torcedor, então, tem uma grande memória envolvendo a competição. Talvez seja aquele jogo em que seu time apresentou um excelente futebol e bateu um rival imponente, como River Plate ou Boca Juniors. Ou aquela partida brigada contra o Peñarol ou o Nacional na qual a equipe sobreviveu ao ímpeto dos uruguaios.

A Goal, então, relembra os campeões da Copa Libertadores. Confira!

OS VENCEDORES

A Libertadores já foi conquistada por 25 clubes diferentes, sendo que 15 deles venceram o título mais do que uma vez.

O maior campeão é o Independiente-ARG. O "Rey de Copas", como é conhecido, justamente por essa razão, tem sete troféus do torneio em sua galeria. O último deles, porém, já faz algum tempo: a equipe de Avellaneda não levanta a taça desde 1984.

Boca Juniors (6), Peñarol (5), River Plate (4) e Estudiantes (4) fecham o top cinco. Destes, apenas Boca e River estão vivos na Libertadores 2021. Quatro das seis conquistas dos xeneizes, inclusive, vieram neste século. Já os "Millonarios" conquistaram dois de seus quatro títulos nas últimas cinco edições.

Entre os brasileiros, o São Paulo foi o primeiro a alcançar os três títulos (Foto: São Paulo FC/Rubens Chiri)

CLUBES NÚMERO DE TÍTULOS ANOS Independiente 7 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 Boca Juniors 6 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 Peñarol 5 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 River Plate 4 1986, 1996, 2015 e 2018 Estudiantes 4 1968, 1969, 1970 e 2009 Olimpia 3 1979, 1990 e 2002 Nacional 3 1971, 1980 e 1988 São Paulo 3 1992, 1993 e 2005 Grêmio 3 1983, 1995 e 2017 Santos 3 1962, 1963 e 2011 Palmeiras 2 1999 e 2020 Cruzeiro 2 1976 e 1997 Internacional 2 2006 e 2010 Atlético Nacional 2 1989 e 2016 Flamengo 2 1981 e 2019 Colo-Colo 1 1991 San Lorenzo 1 2014 Racing 1 1967 Vélez Sarsfield 1 1994 LDU 1 2008 Argentinos Juniors 1 1985 Corinthians 1 2012 Atlético-MG 1 2013 Vasco da Gama 1 1998 Once Caldas 1 2004

TÍTULOS POR PAÍS