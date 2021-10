Opinião: Para seguir no United, Solskjaer precisa de mudanças - entre elas, CR7 no banco

O treinador, sob pressão, precisa organizar o time e testar novas formações

A pressão em cima de Ole Gunnar Solskjaer, que já vinha crescendo, ficou ainda maior depois da humilhante derrota para o Liverpool, por 5 a 0, jogando em casa. Apesar disso, porém, o noruguês segue no comando do time, pelo menos por enquanto.

A curto prazo, a permanência de Solskjaer é certa, pelo menos até o jogo contra o Tottenham, no sábado (30), no entanto, se ele quiser manter o cargo por mais tempo, algumas mudanças drásticas terão de ser feitas na equipe. Inclusive algumas que não vão ser bem recebidas pela maioria, como colocar Cristiano Ronaldo no banco.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ponto de perder o vestiário e com desempenho ruim - o United provavelmente não convenceu em 12 de seus 13 na temporada -, Solskjaer vai ter um trabalho para fazer. O mais urgente, porém, diz respeito à organização do time.

Jogos grandes

Depois da derrota dolorosa para o Liverpool, a sequência de grandes confrontos segue para o United, que enfrenta Tottenham, Atalanta e Manchester City em seus próximos três compromissos. E, se quiser resultados melhores e sonhar com pontos, Solskjaer precisa parar de insistir no estilo de jogo expansivo que tem adotado.

Nos dois jogos em que enfrentou algum dos cinco primeiros colocados de 2020/21 (Leicester e Liverpool), o United sofreu nove gols e conseguiu marcar apenas dois. Apostar em uma estratégia de contra-ataque, que já deu certo no passado, então, pode ser a melhor opção para este tipo de jogo.

Para isso, porém, ele deve se espelhar em grandes treinadores e, principalmente, organizar seu time. Atualmente, os jogadores fazem jogadas aleatórias e improvisadas, sem grandes treinamentos, que deixam o time exposto.

Apesar de todas as tentativas, porém, o time não consegue exercer pressão sobre o adversário, como fazem Liverpool e Manchester City, por exemplo. Para isso, o time tem que treinar melhor os detalhes das jogadas, que precisam passar pelo maior número de jogadores possível, e fechar os espaços do rival.

Se isso não funcionar, a outra opção seria desenhar uma equipe mais defensiva, que ocupe o espaço de uma maneira mais tradicional. Ou seja, blocos baixos, que trabalhem nas laterais - uma estratégia que já funcionou para Solskjaer.

No caso mais concreto, contra o Tottenham, que não gosta de ter a bola, Solskjaer pode apostar em uma linha mais profunda, assustando o rival, que ficará sem opções que servem bem para o seu time.

Contra-ataque

Mesmo quando não for enfrentar os grandes adversários, apostar nos contragolpes pode ser uma boa opção para o United. Mesmo o desequilíbrio financeiro e a grande posse de bola, uma ação mais reativa, que fuja do United Way, pode fortalecer o time.

Uma linha mais participativa e profunda pode garantir que os Red Devils não seja prejudicados na hora de atacar, o que também pode atrair o adversário para frente, dando mais espaço para este contra-ataque.

Essa estratégia reativa tem funcionado bem para City, Chelsea e Liverpool que, apesar da qualidade com a bola, aproveitam os momentos em que conquistam mais espaços no campo.

Para isso, porém, o time tem que estar mais organizado e bem treinado, sem jogadas improvisadas a todo o tempo. Instruções simples já devem ajudar bastante na correção do problema. Um ataque com três homens, todos trabalhando no mesmo ritmo, próximos um do outro, fazendo jogadas trabalhadas em treinos e voltando para ajudar na marcação seria uma boa primeira medida a ser tomada.

E, neste caso, quem pode se beneficiar é Jadon Sancho. Forte na ala direita, o alemão, ao lado de Mason Greenwood e Marcus Rashford, forma uma linha de ataque mais jovem e motivada, podendo trazer bons resultados em curto prazo.

E Cristiano Ronaldo?

Esta nova formação, porém, seria um tanto polêmica, ainda mais considerando que Cristiano Ronaldo teria que ser deixado de lado.

Não há dúvidas de que o português, cinco vezes melhor do mundo, cause um grande desequilíbrio a favor do United, mas ele também acaba prejudicando o melhor futebol de seus companheiros, que precisam se adaptar ao seu estilo.

Tirar o camisa 7 também seria bom para sua imagem no vestiário. Perdendo o elenco aos poucos, Solskjaer, ao colocar no banco um jogador como Ronaldo, estaria mostrando quem é que manda.

Fato é que Solskjaer segue no time por enquanto, o que indica que a diretoria ainda acha que a situação tem solução. Já parece claro que o título inglês não está muito no horizonte do United, que precisa de mudanças em campo, a fim de evitar uma troca de comando.