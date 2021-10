Jogadores do Man. United perdem confiança em Solskjaer: os bastidores da goleada

A pressão está aumentando após a derrota dos Red Devils para o Liverpool neste final de semana

Fim da linha? Segundo fontes da Goal, alguns jogadores do Manchester United estão perdendo a confiança no treinador da equipe, Ole Gunnar Solskjaer, e no resto da comissão técnica, após sequência ruim de resultados.

A derrota acachapante por 5 a 0 diante do Liverpool, neste domingo (24), gerou ainda mais pressão em Solskjaer, com o time na sétima posição da Premier League, oito pontos atrás do líder e tendo conquistado um ponto nos últimos quatro jogos.

De acordo com informações da Goal, por mais que o técnico seja querido pelo elenco, alguns dos jogadores estão preocupados que ele não tenha capacidade para treinar um time do tamanho do Manchester United neste momento.

A diretoria, enquanto isso, segue defendendo Solskjaer das críticas: a postura do comando do United vem sendo manter o ex-atacante blindado dos questionamentos da imprensa.

Por mais que a virada contra a Atalanta tem sido ótima para o moral, ainda de acordo com fontes de dentro de clubes, o apoio de Solskjaer nos vestiários já teria começado a cair desde a derrota para o Leicester City, no King Power Stadium, no dia 16 de outubro.

O problema dos jogadores é com a aptidão tática do norueguês: alguns atletas consideram que o Manchester United sempre estará em desvantagem contra os principais treinadores da atualidade, como por exemplo o próprio Jurgen Klopp, neste último final de semana.

Solskjaer, em entrevista coletiva neste domingo (25), chamou a derrota de um dos "piores dias da vida", mas continua no cargo e enfrentará o Tottenham neste sábado. Resta saber por quanto tempo.