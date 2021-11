Onde assistir ao vivo a Grêmio x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Lutando contra o rebaixamento, o Grêmio recebe o Fluminense na noite desta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

Amanhã é #DiaDeGrêmio! A partir das 21h30, enfrentamos o Fluminense na Arena, pela 31ª rodada do #Brasileirão2021.



O SporTV (exceto RS) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, na Arena. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado após a derrota para o Internacional por 1 a 0, o Grêmio segue com a situação complicada no Brasileirão, sem vencer há quatro rodadas e na luta contra o rebaixamento.

Vagner Mancini não poderá contar com Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja, com suas respectivas seleções, Thiago Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Cortez expulso no Gre-Nal.

Já o Fluminense, com 42 pontos, vem de vitória sobre o Sport na última rodada, e segue na luta para entrar no G-6.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Rafinha); Lucas Silva e Mateus Sarará; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli, Jhon Arias e Luiz Henrique; John Kennedy e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Grêmio Brasileirão 4 de novembro de 2021 Internacional 1 x 0 Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Grêmio Brasileirão 13 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília) Grêmio x RB Bragantino Brasileirão 16 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fluminense Brasileirão 31 de outubro de 2021 Fluminense 1 x 0 Sport Brasileirão 6 de novembro de 2021

Próximas partidas