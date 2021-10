Quais as chances do Grêmio ser rebaixado para a Série B do Brasileirão?

O Tricolor vem fazendo uma temporada ruim, e está brigando na zona do rebaixamento

Depois de muitos anos de glória, com títulos conquistados e boas campanhas, o Grêmio está passando por um momento complicado. Eliminado ainda na fase preliminar da Libertadores e brigando na parte debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor está vivendo uma situação que não está acostumado.

Já se passaram 23 rodadas da Série A do Brasileirão e, além de estar longe da briga pelo topo, o Grêmio está lutando contra a queda para a segunda divisão, atualmente ocupando a 18ª colocação.

Mesmo com contratações de peso - como Douglas Costa e Rafinha - e a chegada de Felipão - depois da queda de Renato Gaúcho, ainda em abril -, o torcedor tricolor (que está bastante insatisfeito) agora está mais atrás de um milagre do que de qualquer outra coisa. Com apenas seis vitórias, o time gaúcho tem somente 34,9% de aproveitamento.

Ainda que tem uma certa vantagem em relação a outro times da zona do rebaixamento e não esteja muito longe de sair da degola, as chances de rebaixamento para o Tricolor ainda são maiores do que a de classificação para alguma das duas competições continentais; veja os números:

Chance do Grêmio cair para a Série B

Segundo os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tradicionalmente faz prognósticos estatísticos para o futebol brasileiro, o Grêmio, após o término da 23ª rodada, está com 47,5% de chance de rebaixamento - o terceiro com maior porcentagem, atrás apenas de Chapecoense e Sport.

O Grêmio ainda tem chance de se classificar para competições internacionais?

Ainda segundo os cálculos da UFMG, o Tricolor tem, sim, chance de se classificar para um das competições continentais, apesar de ser baixa. No caso da Sul-Americana, a chance do Grêmio é de 16,6%, e para uma vaga direta na Libertadores a chance é de apenas 2,2%.