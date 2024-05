Onde assistir a Sportivo Trinidense x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana; confira como acompanhar na TV e no streaming e mais

Sportivo Trinidense e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (08), a partir das 21h30 (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa).

O Trinidense chega para o duelo após vitória por 2 a 0 contra p Nacional Potosí na última rodada. Com três pontos conquistados, o time paraguaio ocupa a terceira posição do grupo. A equipe busca se redimir das derrotas sofridas para o Fortaleza e o próprio Boca Júniors, nas duas primeiras rodadas e conseguir a vaga nas oitavas.

Do outro lado, o Boca Juniors vive momento de instabilidade. Após eliminação nas penalidades para o estudiantes na Copa da liga Argentina, a equipe precisa de uma vitória convincente para se recuperar e se aproximar da liderança do grupo, atualmente ocupada pelo Fortaleza. Com quatro pontos, os argentinos são vice-lideres do Grupo D.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sportivo Trinidense: Quiñonez; Axel Cañete, Cesar Benitez, Gilberto Flores, Wildo Alonso; Pedro Arce, Jorge Jara, Riveros, Marcos Machuca; Sinisterra e Fernando Romero. Técnico: Jose Arrua.

Boca Juniors: Sérgio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Merentiel e Cavani Técnico: Diego Hernán Martínez.

Desfalques

Sportivo Trinidense

Sem defalques confirmados.

Boca Juniors

Lucas Blondel e Exequiel Zeballos sofreram ruptura no ligamento cruzado anterior e são desfalques para a partida;

Javi García, Chiquito Romero, Marcos Rojo e Nicolás Figal também são baixas por lesões.

Quando é?