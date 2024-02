Onde assistir aos jogos da Copa Libertadores 2024 ao vivo na TV, no streaming e na internet? Veja todos os canais que vão transmitir as partidas

Diferentes plataformas detêm os direitos de transmissão da maior competição de clubes da América do Sul; confira detalhes e onde assistir os jogos

O pontapé inicial foi dado para a Copa Libertadores de 2024, que começou em fevereiro e só termina em novembro, ocupando quase o ano inteiro do calendário esportivo. Seja no Brasil ou na América do Sul, os jogos movimentam as telinhas de todo o país e, no nosso prometem muitas emoções, com oito times participantes do Brasileirão na competição.

Conforme os jogos avançam, a dúvida sobre de que modo assistir a cada um deles aumenta. No momento, são três detentores dos direitos de transmissão da Libertadores, variados entre televisão aberta, fechada e plataforma de streaming, além da internet, onde sempre é possível acompanhar os jogos em tempo real.

Nesta edição, os representantes brasileiros no campeonato são Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino. Confira abaixo quem transmitirá os jogos desses times, desde a Pré-Libertadores, até a Glória Eterna.

