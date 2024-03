Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024: onde assistir, quando é, times, classificados e mais

Ao todo, 32 equipes do continente sul-americana, sendo sete brasileiras, se classificaram para esta fase; confira

Segunda maior competição de clubes da América do Sul, a Copa Sul-Americana está de volta para mais uma temporada. Depois da disputa dos duelos regionais da primeira fase, 32 equipes se classificaram para os grupos. Vale destacar que a competição conta com um duelo play-off, após a fase de grupos, que será disputado entre os segundos colocados dos grupos da "Sula" contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, antes do mata-mata das oitavas de final.

O Brasil será representado por sete equipes, sendo seis delas classificadas por suas colocações no Campeonato Brasileiro do ano passado (Athletico, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá e Fortaleza) e mais uma eliminada da terceira fase na Pré-Libertadores deste ano (RB Bragantino).

Em 2023, a LDU, do Equador, bateu o Fortaleza na final e se tornou o campeão da Copa Sul-Americana. Mas quem será o vencedor nesta temporada?