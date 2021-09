Onde assistir ao vivo a Vitória x Remo, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), no Barradão, pela 23ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta sexta-feira (10), Vitória e Remo entram em campo no Barradão, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Remo DATA Sexta-feira, 10 de setembro de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Quarto árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Assistente do VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Rubro-negro quer o triunfo em casa(Foto: Pietro Carpi/Vitória)

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Vitória quer somar pontos para tentar escapar da zona de rebaixamento.

O rubro-negro conta com o retorno de Roberto, após cumprir. Dessa forma, ele fará dupla com Wallace na defesa. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico Wagner Lopes não confirmou o time titular.

Na parte debaixo da tabela, o Remo busca o triunfo fora de casa para seguir ainda sonhando com o acesso.

O técnico Felipe Conceição ganhou desfalques de última hora e não poderá contar com Fredson, Kevem e Igor Fernandes se juntaram a Romércio e Erick Flores no departamento, enquanto Victor Andrade está suspenso. Por outro lado, Wellington Silva e Lucas Tocantis estão recuperados, e Renan Gorne retorna de suspensão.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Arthur; Felipe Gedoz, Matheus Oliveira e Jefferson (Rafinha ou Renan Gorne.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Roberto, Wallace, Mateus Moraes, Pablo Siles, Fernando Neto, Bruno Oliveira, David, Samuel e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 1 Botafogo Série B 4 de setembro de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 1 Remo Série B 27 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Avaí Série B 16 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Guarani x Remo Série B 21 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Operário Série B 4 de setembro de 2021 Náutico 1 x 1 Vitória Série B 29 de agosto de 2021

Próximas partidas