Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (29), às 20h30 (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam na noite deste domingo (29), às 20h30 (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

A arbitragem será de Ramon Abatti, de Santa Catarina, com assistências de Kleber Lucio e Thiago Henrique Neto. No VAR, o comando será de Carlos Eduardo Nunes.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com 31 pontos, o Red Bull Bragantino entra em campo sem contar com o volante Raul, lesionado, enquanto o Atlético-MG está na liderança do Brasileirão, com 38.

Assim, o técnico Cuca deve mandar a campo a mesma equipe dos últimos jogos.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Ytalo e Cuello.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Vargas.

Veja informações da partida!

Foto: Divulgação Atlético-MG Jogo: RB Bragantino x Atlético-MG Quando e que horas? Domingo, 29 de agosto de 2021, às 20h30 (de Brasília). Local: Nabizão - Bragança Paulista, SP.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Rosario Copa Sul-Americana 16 de agosto de 2021 América-MG 0 x 2 RB Bragantino Brasileirão 23 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x RB Bragantino Brasileirão 7 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) RB Bragantino x Chapecoense Brasileirão 12 de setembro de 2021 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 23 de agosto de 2021 Fluminense 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 27 de agosto de 2021

Próximas partidas