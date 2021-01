Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a classificação para a final da Copa Libertadores, o enfrenta o na noite desta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (para todo o ). Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique (RJ)

Quarto árbitro: Rafael Gomes (SP)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistentes VAR: Grazziani Maciel (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



busca vencer fora de casa nesta sexta-feira (15) / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (para todo o Brasil). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

QUAIS SÃO OS CANAIS DO PREMIERE?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em confronto direto pelo G-4 do Brasileirão, Palmeiras e Grêmio entram em campo em uma prévia da final da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não terá Gustavo Gómez, com lesão na virilha, além de alguns jogadores que podem ser poupados após a vitória eliminar o River Plate na Libertadores.

Já o Grêmio, com 49 pontos, dois acima do rival Palmeiras terá como desfalques o centroavante Diego Churín, com desconforto muscular, e o zagueiro Pedro Geromel, com lesão muscular.

Amanhã é #DiaDeGrêmio no #Brasileirão2020! No Allianz Parque, enfrentaremos o Palmeiras, pela 30ª rodada.



Acompanhe os lances do jogo pela @GremioRadio! Sintonize na 90.3FM, a transmissão de gremista para gremista!



Amanhã é #DiaDeGrêmio no #Brasileirão2020! No Allianz Parque, enfrentaremos o Palmeiras, pela 30ª rodada.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Kuscevic), Luan, Alan Empereur e Viña (Lucas Esteves); Patrick de Paula, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Willian (Gustavo Scarpa), Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021 Palmeiras 0 x 2 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 18 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 0 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas