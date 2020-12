Quando é a final da Copa do Brasil?

A decisão acontecerá no começo de 2021; veja as datas

A Copa do já tem seus semifinalistas definidos: , , e são os últimos quatro times que brigam pelo título da competição. Em um ano atípico, se enfrentarão nas últimas semanas de dezembro, com os jogos de volta acontecendo no penúltimo dia do ano.

A edição de 2020 da competição, então, acabará só em 2021, como também acontecerá com o Brasileirão e a . Dois desses quatro times avançarão para a decisão do torneio e devem travar grandes duelos para, enfim levantarem a taça. Confira as datas da grande final da !

Quando são as finais da Copa do Brasil 2020?

A Copa do Brasil terminará no segundo mês do ano: o primeiro confronto da final acontecerá no dia 3 de fevereiroe o jogo de volta, no dia 10 de fevereiro.

Quem pode chegar à final da Copa do Brasil 2020?

Quatro camisas fortes do nosso futebol disputam duas vagas na final da Copa do Brasil 2020: o Grêmio enfrenta o São Paulo, em duelo de dois times acostumados a praticar um bom futebol nos últimos anos, enquanto o Palmeiras de Abel Ferreira enfrentao surpreendente América-MG de Lisca, fazendo uma bela campanha e eliminando potências como e .

Assim, podemos ter um Choque-Reina decisão do torneio, o Imortal conquistando o seu sexto troféu da competição e igualando o ou o Coelho levantando a taça pela primeira vez.

Como funciona a final da Copa do Brasil?

Diferentemente da final de outros torneios como a Copa Libertadores, por exemplo, a decisão da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta, cada um sendo jogado na casa de uma das equipes classificadas.

Um sorteio definirá quem abrirá a final jogando em casa e quem mandará a segunda partida dentro de seus domínios. Não teremos gol fora de casa e em caso de empate nos dois jogos, o vencedor sairá nos pênaltis.