Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o RB Bragantino na noite desta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético-GO ATA Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo (RN)

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof (SP)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistentes VAR: Wanderson Alves (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão já pensa na Copa do Brasil / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que passar o jogo desta segunda, às 18h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já de olho na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Palmeiras entra em campo contra o Atlético-GO, buscando subir na tabela de classificação no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira pode ter o retorno do meia Zé Rafael, enquanto Gabriel Veron segue fora, podendo voltar para a decisão marcada para o dia 28.

Amanhã é #DiaDePalmeiras! 🟢⚪️

Do outro lado, o Atlético-GO deve ter em campo com o que tem de melhor. No entanto, Natanael, com dores musculares, é tratado como dúvida. Nicolas pode ser titular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Mayke, Luan, Alan Empereur e Renan; Danilo, Patrick de Paula (Felipe Melo) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Esteves, Breno Lopes e Rony.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael (Nicolas); Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 São Paulo 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x Palmeiras Copa do Brasil 28 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 Atlético-GO 2 x 1 Aparecidense Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas