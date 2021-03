Onde assistir ao vivo a Olympiakos x Arsenal, pelas oitavas de final da Liga Europa?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Atenas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Arsenal visita o Olympiakos nesta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Atenas, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympiakos x Arsenal DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Karaiskakis - Atenas, GRE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gunners buscam a classificação na Europa League / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a Premier League, o Arsenal mira a classificação às quartas de final. Para isso, precisa eliminar o Olympiakos.

A grande dúvida para o confronto é a presença de Emile Smith Rowe, que não participou do empate com o Burnley na última rodada do Inglês.

📍 Arsenal Training Centre



We're streaming today's session over on Twitch right now!#UEL — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2021

Já o Olympiakos vem de vitória sobre o Lamia, e agora busca construir uma boa vantagem em casa antes de decidir a classificação fora de seus domínios.

Apesar do problema no ombro, Sokratis pode ficar apto para o confronto.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Cedric, Luiz, Mari, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Pepe; Aubameyang.

Provável escalação do Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Valbuena, Fortounis, Bruma; El Arabi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 1 x 3 Arsenal Premier League 28 de fevereiro de 2021 Burnley 1 x 1 Arsenal Premier League 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Tottenham Premier League 14 de março de 2021 13h30 (de Brasília) Arsenal x Olympiakos Europa League 18 de março de 2021 14h55 (de Brasília)

OLYMPIAKOS

JOGO CAMPEONATO DATA Aris 1 x 1 Olympiakos Copa da Grécia 4 de março de 2021 Olympiakos 3 x 0 Lamia Super Liga Grega 7 de março de 2021

Próximas partidas