Onde assistir ao vivo a Manchester City x PSG, pela semifinal da Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Manchester City e PSG se enfrentam na tarde desta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x PSG DATA Terça-feira, 4 de maio de 2021 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Björn Kuipers (HOL)

Assistentes: Sander van Roekel (HOL) e Erwin Zeinstra (HOL)

Quarto árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Assistente VAR: Dennis Higler

ONDE VAI PASSAR?



City entra em campo com vantagem no jogo decisivo da semi da UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 fora de casa, o Manchester City entra em campo com a vantagem do empate e podendo perder por até 1 a 0 para avançar à final da Champions League.

Para o confronto decisivo, o técnico Pep Guardiola terá o retorno de John Stones, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Crystal Palace na úlltima rodada da Premier League.

Já o PSG têm que marcar ao menos dois gols na Inglaterra para avançar à grande decisão. Um novo 2 a 1 a favor dos parisienses leva o duelo para a prorrogação.

"No futebol você precisa acreditar. Nós vamos tentar vencer e marcar os gols. Claro que estamos um pouco pressionados, mas no futebol você precisa tentar", apontou o técnico Pochettino.

Herrera pode aparecer ao lad de Paredes, já que Idrissa Gueye, expulso no jogo de ida, cumprirá suspensão.

Apesar de Mbappé ser tratado como dúvida, Neymar está confirmado e projeta um grande duelo nesta terça-feira.

"Eu vou dar o melhor de mim e vou fazer de tudo para virar esse jogo mesmo que eu tenha que morrer em campo", disparou o camisa 10 ao canal oficial do time francês.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Silva; Mahrez, De Bruyne, Foden.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Herrera; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Até o momento, foram 10 vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

Monchengladbach 0 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

Manchester City 2 x 0 Monchengladbach - 16 de março de 2021

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - 6 de abril de 2021

Borussia Dortmund 1 x 2 Manchester City - 14 de abril de 2021

PSG 1 x 2 Manchester City - 28 de abril de 2021

JOGOS DO PSG NA UCL

O PSG encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo H, com 12 pontos, e eliminou o Barcelona nas oitavas de final. Em 11 jogos, registra seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

PSG 5 x 1 Istanbul - 9 de dezembro de 2020

Barcelona 1 x 4 PSG - 16 de fevereiro de 2021

PSG 1 x 1 Barcelona - 10 de março de 2021

Bayern de Munique 2 x 3 PSG - 7 de abril de 2021

PSG 0 x 1 Bayern de Munique - 13 de abril de 2021

PSG 1 x 2 Manchester City - 28 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 2 Manchester City Champions League 28 de abril de 2021 Crystal Palace 0 x 2 Manchester City Premier League 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Chelsea Premier League 8 de maio de 2021 13h30 (de Brasília) Newcastle x Manchester City Premier League 12 de maio de 2021 15h45 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 2 Manchester City Champions League 28 de abril de 2021 PSG 2 x 1 Lens Ligue 1 1 de maio de 2021

Próximas partidas