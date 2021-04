Do que o PSG precisa para se classificar na Liga dos Campeões?

Os parisienses bateram o Bayern por 3 a 2 no jogo de ida das quartas de final e encaminharam a classificação para as semis; veja todos os cenários

Após um começo ruim na fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa, o PSG conseguiu três vitórias no segundo turno, eliminou o Barcelona nas oitavas e embalou na competição: pelo jogo de ida das quartas de final , o time bateu o Bayern de Munique por 3 a 2, com gols de Mbappé (duas vezes) e Marquinhos, e está perto de conseguir a classificação para as semifinais do torneio.

Vice-campeão na última temporada, o time perdeu a final justamente para os bávaros, mas conseguiu ótima vitória nesta quarta-feira (6): nas últimas quatro edições da Champions, ou o Bayern ou o time que o eliminou acabaram sendo campeões do torneio.

Assim, a meta do PSG é alcançar as semifinais do torneio pela segunda vez consecutiva. Com um Neymar querendo o prêmio inédito da Bola de Ouro e um Mbappé imparável , o clube tem boas chances de conseguir a classificação. Mas precisa lutar contra o todo-poderoso Bayern de Munique.

Quais resultados classificam o PSG na Champions League?

Como o PSG bateu o Bayern no jogo de ida das quartas de final por 3 x 2, já está com a situação encaminhada para o jogo de volta, em Paris, na terça-feira (13) da próxima semana.

Obviamente, já que saiu à frente no primeiro confronto, qualquer vitória ou empate do PSG na França e o time estará classificado, independentemente do placar. Mas a situação pode complicar caso os bávaros consigam sair com a vitória:

Vitória do PSG: classificado para as semis;

classificado para as semis; Empate: PSG classificado para as semis;

PSG classificado para as semis; Derrota do PSG: depende do placar.

Caso o Bayern vença o PSG por 1 x 0 ou 2 x 1, os franceses se classificam, pelo critério dos gols fora de casa. Se a partida for 3 x 2 para o Bayern, porém, irá para a prorrogação, e no caso do empate continuar, pênaltis. Já vitórias dos alemães por dois, três ou mais gols de diferença classificam os bávaros. No caso de derrota dos parisienses, então, esse é o cenário: