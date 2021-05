Neymar antes da Champions: "vou fazer de tudo, nem que eu tenha que morrer em campo"

Camisa 10 do PSG projeta a partida de volta contra o Manchester City, pelas semifinais da Liga dos Campeões

O PSG tem uma semana decisiva pela frente . Isso porque já na terça-feira (04), o time da capital francesa encara o segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City. No primeiro duelo, os ingleses de Pep Guardiola levaram a melhor e venceram por 2 a 1 . Agora, às vésperas do jogo que definirá quem vai para a grande final, Neymar prometeu até "morrer" em campo para ver seu time na decisão.

Responsável por uma grande mobilização nas redes sociais em dias de jogo do PSG pela Champions, com a hashtag #NeyDay , Neymar usou seu poder de influência no clube para convocar a torcida parisiense a acreditar que a virada é possível, mesmo em situações tão adversas .

No jogo de ida, o PSG saiu na frente, com gol de Marquinhos. Mas no segundo tempo, levou a virada em questão de sete minutos, com tentos de Kevin de Bruyne e Riyad Mahrez. Agora, o time azul de Manchester joga pelo empate para se classificar à primeira final de UCL de sua história. Mas Ney quer atrapalhar esse sonho.

"Eu vou dar o melhor de mim e vou fazer de tudo para virar esse jogo mesmo que eu tenha que morrer em campo", disparou o camisa 10 do PSG ao canal oficial do time francês.

O atacante brasileiro avaliou o primeiro confronto entre as equipes e adotou um discurso otimista para esse que promete ser um dos jogos mais desafiadores para o PSG nos últimos anos.

"Tivemos um primeiro jogo muito difícil contra o Manchester City, mas temos que acreditar, independentemente do que digam as estatísticas ou nossa porcentagem de chances de vencer. Eu acho que todo torcedor do PSG deveria acreditar em nós. Eu estou na linha de frente e vou ser o primeiro guerreiro que vai batalhar pelo time", declarou Neymar.

A partida de volta acontece na terça-feira (4), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Chelsea e Real Madrid.