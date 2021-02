Onde assistir ao vivo a Flamengo x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico carioca será disputado nesta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Vasco na noite desta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 34ª rodada, de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vasco DATA Quinta-feira, 4 de janeiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: Pathrice Wallace (RJ)

VAR: Jose Claudio Rocha (SP)

Assistentes VAR: Alisson Sidnei (TO) e Evandro de Melo (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Fla briga pelo título do Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h (de Brasília).

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Jogando em casa, o Flamengo busca apenas a vitória sobre o rival para seguir na cola do Internacional, líder do Brasileirão.

Com 37 pontos, o Vasco chega embalado com uma vitória e um empate para o confronto contra o rival.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá realizar algumas mudanças. Com Castan, suspenso, Ricardo Graça entre os titulares, enquanto Gabriel Pec pode entrar no lugar de Talles.

Provável escalação do Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filípe Luis; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez, Pikachu, Pec e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 4 Flamengo Campeonato Brasileiro 28 de janeiro de 2021 Sport 0 x 3 Flamengo Campeonato Brasileiro 1 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021 20h30 (de Brasília) Flamengo x Corinthians Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021 Vasco 0 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas