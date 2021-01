Goiás 0 x 3 Flamengo: Mengão vence e segue sonhando com o título do Brasileirão

O dominou e venceu o por 3 a 0, no Serrinha, na noite desta segunda-feira (18), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Gabigol e Pedro fizeram os gols do .

Com o resultado, o Flamengo sobe para a quarta posição do Brasileirão, com 52 pontos. Já o Goiás segue em 18º lugar, com 26 pontos marcados. Na próxima rodada, o Mengão recebe o , enquanto Esmeraldino joga em casa contra o Ceará.