Onde assistir ao vivo a Avaí x Juventude, pela Série B?

Duelo será nesta terça-feira (19), na Ressacada, pela 36ª rodada veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sonhando com uma vaga na primeira divisão, Avaí e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (19), na Ressacada, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Juventude DATA Terça-feira, 19 janeiro de 2021 LOCAL Ressacada, Florianópolis - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos e Flavio Gomes Barroca (RN)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Avai ainda sonha com o acesso(Foto: André Palma Ribeiro/Avaí/Divulgação)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Com o caminho difícil até o acesso, o Avaí não tem alternativas a não ser vencer se quiser continuar sonhando com a primeira divisão. O time não terá Valdívia, que testou positivo para covid-19.

Provável escalação do Avaí: Glédson, Edílson, Fagner Alemão, Rafael Pereira, Betão, João Lucas, Ralf, Pedro Castro, Leandrinho, Romulo e Getúlio.

JUVENTUDE

Depois de entrar no G-4 da Série B, o Juventude entra em campo para manter sua posição e seguir lutando com o acesso.O volante João Paulo volta à equipe após cumprir suspensão. Por outro lado, Emerson está suspenso e seu substituto direto, Nery Bareiro, testou positivo para covid-19. Além disso, Wellington e Capixaba com problemas físicos, são dúvidas.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Igor, Wellington (Odivan), Augusto e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha; (Matheuzinho ou Neto), Renato Cajá e Rogério; Rafael Grampola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Avaí Série B 16 de janeiro de 2021 Avaí 2 x 2 Série B 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Série B 23 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) x Avaí Série B 30 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Série B 16 de janeiro de 2021 de 2 x 1 Juventude Série B 12 de janeiro de 2021

Próximas partidas