Onde assistir ao vivo a Tottenham x Royal Antwerp, pela Europa League?

Os Spurs disputam a liderança do grupo J da competição nesta quinta-feira (10), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale o primeiro lugar: com a vantagem do empate, os belgas do Royal Antwerp viajam para enfrentar o nesta quinta-feira (10), às 17h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Royal Antwerp DATA Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 LOCAL Tottenham Stadium - Londres, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder da Premier League e classificado para a próxima fase da Liga Europa, o Tottenham vive grande momento. Sob o comando de José Mourinho, o time vem surpreendendo e mostra que quer quebrar a longa fila de títulos.

Mais times

Falta uma coisa para a campanha ficar virtualmente perfeita, porém: se classificar em primeiro no Grupo J da Europa League .

A posição, neste momento, está com os belgas do Royal Antwerp. Em sua primeira participação na fase de grupos, o time surpreendeu, tem quatro vitórias em cinco jogos e precisa apenas do empate para se classificar como líder. Os Spurs, entretanto, querem a vitória para terem vida mais fácil na segunda fase.

Para o duelo, José Mourinho deve seguir escalando seu "time B", algo comum até agora na campanha dos ingleses na competição continental. Assim, Dele Alli, Lucas Moura e Carlos Vinícius, por exemplo, devem ganhar nova oportunidade entre os titulares. Já o Antwerp irá com o que tem de melhor para garantir a primeira colocação - mesmo sem Matheus e Sander Coopman, lesionados.

Provável escalação do Tottenham: Joe Hart; Davies, Tanganga, Sánchez e Doherty; Winks e Lo Celso; Lucas, Dele Alli e Bale; Carlos Vinícius.

Provável escalação do Antwerp: Butez; Seck, Gelin e Laet; Miyoshi, Gerkens, Haroun, Hongla e Juklerod; Refaelov e Benevente.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA LASK 3 x 3 Tottenham 3 de dezembro de 2020 Tottenham 2 x 0 Premier League 6 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Tottenham Premier League 13 de dezembro de 2020 11h15 (de Brasília) x Tottenham Premier League 16 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ROYAL ANTWERP

JOGO CAMPEONATO DATA Royal Antwerp 3 x 1 Europa League 3 de dezembro de 2020 4 x 2 Royal Antwerp 6 de dezembro de 2020

Próximas partidas