Europa League: quem já garantiu vaga no mata-mata?

Confira quem já está garantido, quem ainda pode se classificar e os times que já deram adeus à briga por vagas na próxima fase da Liga Europa

Ao final da quarta rodada da fase de grupos da , a briga pelas vagas no mata-mata da competição já começa a se definir: já temos uma ideia de quem está classificado , quem ainda está vivo na luta e quem irá dar adeus ao torneio na primeira fase.

Confira quem já está classificado para a próxima fase da e os times que ainda sonham com um lugar:

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?

COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DE CADA GRUPO?

No Grupo A, a Roma, com dez pontos, já está classificada para a fase do mata-mata. O segundo colocado é o , com sete, que precisa apenas vencer o Cluj, na última rodada, para garantir a classificação. O time romeno é o terceiro colocado, e também depende apenas de si - se vencer os dois jogos que faltam, se garante no mata-mata. No final, o CSKA Sofia depende de uma combinação de resultados e já está virtualmente eliminado.

O Grupo B também parece próximo de uma definição: o Arsenal garantiu seu lugar e está invicto, com 12 pontos em 12 disputados. Molde e Rapid Wien, empatados na segunda colocação com seis, devem decidir o segundo classificado no confronto direto. Na lanterninha, o Dundalk já está eliminado.

Basta um "jogo de comadres" para que tudo fique definido no Grupo C: Slavia Praga e estão empatados, com nove pontos, e precisam empatar no confronto direto para eliminar Nice e Hapoel Be'er Sheva. Neste caso, os chéquios seriam os líderes do grupo.

Situação parecida com o que acontece no Grupo D: e (de Jorge Jesus) estão empatados com oito pontos, enquanto Lech Poznan e Standard Liège estão com três. Como os dois líderes já não se enfrentam mais, precisam de apenas uma vitória para garantirem suas posições. Caso ambos façam o mesmo número de pontos, o Rangers tem a vantagem dos critérios de desempate no momento.

Líder do Grupo E, o Granada só perde seu lugar na próxima fase com um colapso: o time precisa de apenas um empate em dois jogos para se classificar. Pelo outro lado, e disputam o segundo lugar, com vantagem para os holandeses, com seis pontos, contra cinco dos gregos. Ambos enfrentam o Granada e o Omonia, que corre por fora e precisa de combinação de resultados para se classificar.

No "Grupo da Morte", o F, temos uma briga franca entre os líderes: o , com nove pontos, é o primeiro colocado, mas é seguido de perto por (líder do Campeonato Espanhol) e AZ Alkmaar, nessa ordem, ambos com sete. O Rijeka, com zero pontos, está eliminado.

A situação já está bem próxima do encaminhamento no Grupo G: o Leicester City, líder, está classificado, com dez pontos, e é seguido de perto pelo Braga, com sete. Os portugueses precisam de apenas uma vitória contra Zorya ou AEK Athens para conseguirem a classificação - ambos tem três pontos e correm por fora.

Em outra briga pesada, com várias camisas fortes, no Grupo H, tudo está aberto: o lidera, com oito pontos, mas é seguido de perto pelo , com sete. O Sparta Praga aparece logo atrás, com seis. O , em último, está eliminado.

Temos outra briga de "foice" no Grupo I: o é o líder, com dez pontos, e parece ter uma vantagem, já que depende de um empate para conseguir a classificação. Atrás do time espanhol, Maccabi tel Aviv e Sivasspor devem decidir o segundo classificado no confronto direto, na última rodada. O duelo promete! Último colocado, o Qarabag só cumpre tabela.

O Tottenham tem a classificação nas mãos no Grupo J: basta vencer o LASK, na próxima rodada, ou o Antwerp, na última, para se classificar. Os belgas são os líderes do grupo, e estão em situação parecida, precisando de apenas uma vitória sobre o para garantir a vaga. O LASK corre por fora, mas ainda está vivo e depende só de si. Na lanterna, os búlgaros estão eliminados.

Todos ainda estão vivos no Grupo K, com vantagem para o Dínamo Zagreb. Os croatas tem oito pontos e controlam o seu destino: precisam de uma vitória e estão na próxima fase. Com cinco pontos, o é o vice-líder, seguido de perto pelo terceiro Wolfsberger (quatro pontos) e pelo quarto, CSKA Moscow (três pontos). Todos ainda dependem de si e a briga deve ser boa.

O Grupo L, por outro lado, já está quase definido: com 100% de aproveitamento, o Hoffenheim largou na frente e garantiu a vaga, mas ainda pode perder a primeira colocação para o vice-líder , que tem nove. O time do Leste Europeu precisa de apenas um empate para garantir sua vaga e eliminar o Slovan Liberec, com três pontos, que sonha com uma classificação milagrosa. O Gent, zerado, está eliminado.

QUAIS TIMES JÁ ESTÃO FORA?

Com o final da fase de grupos chegando, várias equipes já deram adeus ao sonho de conquistar a Liga Europa. São elas: