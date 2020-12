Harry Kane e Son encantam como dupla no Tottenham: desafio é ser campeão da Premier League

Dupla de ataque dos Spurs garantem a vitória da equipe sobre o Arsenal, que garante a permanência na liderança do Campeonato Inglês

O de José Mourinho recebeu e venceu, neste domingo (6), o rival por 2 a 0, pela 11ª rodada da Premier League, no dia que os torcedores regressaram a casa dos Spurs. Harry Kane e Heung-Min Son brilharam e garantiram os três pontos e a liderança do campeonato.

E, apesar do técnico português afirmar que a equipe não está na corrida pelo título, o desempenho de Harry Kane ao lado de Son - e vice-versa - dá esperanças aos torcedores, que não comemoram um troféu levantado desde a Inglesa em 2007/08.

"Um jogo de cada vez - tem sido um período difícil, mas um resultado como este só nos pode ajudar", disse Kane à Sky Sports.

De acordo com os números da Opta, Kane já assistiu Son em oito gols, enquanto a dupla do Tottenham soma 31 gols na Premier League, a segunda maior depois de Didier Drogba e Frank Lampard, com 36. Um fato que chama atenção, uma vez que desde 95-96 uma parceria não rende tantos gols em uma única temporada.

Kane ainda destacou a vitória importante sobre o rival e elogiou a sua parceria com Son, após ter recebido a assistência para fechar o placar já nos acréscimos.

"Fantástico. Exatamente o que planejamos. O segundo tempo foi um pouco difícil, eles não criaram muitas chances claras, mas tive uma grande assistência de Sonny. Foi bom ver isso acontecer. Tivemos alguns jogos difíceis.", apontou.

(via @SofaScoreBR) pic.twitter.com/ZzbQuqDjoW — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) December 6, 2020

"Estamos apenas nos sentindo bem (entendimento com Son). Talvez estamos chegando ao nosso auge. Entendendo o jogo de cada um. Estamos muito satisfeitos com o resultado e a forma como defendemos.", completou.

O Tottenham contabiliza 24 pontos em 11 jogos e só o pode igualar esta marca caso vença, na tarde deste domingo (6), o .

A fila de títulos é um assunto constantemente abordado no clube e a expectativa, quando o Mourinho chegou, foi de que ele traria títulos. Enquanto os jogadores e o próprio técnico tratam com cautela o assunto, os torcedores se enchem de esperança a cada rodada.