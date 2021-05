Onde assistir a Tolima x RB Bragantino, pelo Copa Sul-Americana?

Os times entram em campo nesta terça-feira (25), pela sexta rodada da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É vencer ou vencer na Copa Sul-Americana: o Red Bull Bragantino visita o Tolima nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela, buscando a liderança do grupo pela última rodada. A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tolima x RB Bragantino DATA Terça-feira, 25 de maio de 2021 LOCAL Polideportivo de Pueblo Nuevo - San Cristóbal, Venezuela HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno e Yackson Diaz (VEN)

Quatro árbitro: Andrés Pernia (VEN)

ONDE VAI PASSAR?

O Polideportivo será o palco do duelo / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOLIMA

A equipe está eliminada da competição, após sair derrotada de sua última partida contra o Emelec. O Tolima não pode atuar pelo seu país, já que os jogos estão suspensos por conta de uma série de protestos que refletem no futebol - inclusive, no papel da Colômbia como sede da próxima Copa América.

Por isso, a Conmebol optou por mudar a partida para a Vezenuela. A equipe não deve ter nenhum desfalque para o duelo contra o Braga.

En el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal- Venezuela, jugaremos ante @redbullbragantino la última fecha de la fase de grupos por #CopaSudamericana 🏆 pic.twitter.com/0H2fmNRWEk — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) May 23, 2021

Provável escalação do Tolima: Montero; Castrillon, Angulo e Mosquera, J. Angulo; Parra, David Rios, Estupinan e Miranda; Campaz e Caicedo.

RED BULL BRAGANTINO

Podendo chegar à liderança com a vitória sobre o Tolima, o RB Bragantino de Maurício Barbieri começa a decidir sua classificação no grupo mais parelho da Copa Sul-Americana: O Toro Loko precisa torcer para a derrota do Emelec para se classificar.

Assim, para o duelo, a tendência é que o time do interior paulista utilize o melhor de seu elenco: a equipe saiu derrotada da última partida da Copa Sul-Americana e precisa de uma vitória.

O Braga está pronto para a partida decisiva da primeira fase da @SudamericanaBR, contra o Tolima. E como o jogo foi transferido para a Venezuela 🇻🇪, ninguém melhor do que o nosso Jan Hurtado para falar sobre o terceiro país visitado pelo Massa Bruta.https://t.co/42GXko4z8N — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 24, 2021

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Bruno, Ortiz, Edimar; Candido, Helinho, Claudinho, Ramires, Artur; Ytalo.

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Talleres 0 x 0 Tolima Copa Sul-Americana 11 de maio de 2021 Emelec 2 x 0 Tolima Copa Sul-Americana 19 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tolima x RB Bragantino Copa Sul-Americana 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 (2) x (4) x 1 Ponte Preta Paulistão - Troféu do Interior 16 de maio de 2021 Talleres 0 x 1 RB Bragantino Copa Sul-Americana 18 de maio de 2021

Próximas partidas