Por que a Colômbia não será mais sede da Copa América 2021?

Torneio deve ser realizado apenas na Argentina; entenda a situação atual da Colômbia e os motivos para a mudança de local

Uma crescente tensão social na Colômbia acarretou com a mudança de sede da Copa América. O país receberia a competição, incluíndo a final, ao lado da Argentina. No entanto, há menos de um mês do ínicio da disputa do torneio, marcada para o dia 13 de junho, a Conmebol definiu na noite de quinta-feira (20 de maio) que a Colômbia não tem condições de receber os jogos da Copa América.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda não houve uma uma definição sobre onde serão disputados os jogos marcados na Colômbia. A entidade sul-americana deve divulgar nos próximos dias sua decisão. Não há garantias de que a Argentina seja escolhida como sede única, assim como não está descartada e inclusão de um novo país sede para a competição.

Por que a Colômbia não será mais sede da Copa América 2021?

Foto: Getty

A Colômbia vive uma série de manifestações e protestos desde o dia 28 de abril. Inicialmente, a população foi às ruas das principais cidades do país se posicionar contra a reforma tributária apresentada no Congresso pelo governo do presidente Iván Duque, que assumiu o cargo em agosto de 2018.

O projeto não foi bem recebido por ter pontos polêmicos como o aumento indireto de impostos sobre produtos e serviços básicos, como a gasolina, que aumentaria de 5% para 19%. Até mesmo funerais sofreriam com aumento da taxação.

Com a revolta popular, o governo voltou atrás e retirou a proposta do Legislativo ainda no dia 2 de maio, um domingo. No dia seguinte, o ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilla, demitiu-se do cargo. Mas, a essa altura, os protestos já estavam intensificados e marcados por violência e repressão policial.

Desde o início das manifestações, morreram pelo menos 42 pessoas nas ruas das cidades colombianas, a grande maioria civis. No mesmo período foram registrados mais de 1.700 feridos, entre manifestantes e forças policiais ou militares.

Foto: Getty

Os protestos já atingiram jogos organizados pela Conmebol na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. A partida entre Junior Barranquilla e Fluminense foi realocada da Colômbia para o Equador, para garantir a segurança dos envolvidos.

O mesmo não aconteceu o embate entre América de Cali e Atlético-MG. Embora o jogo tenha saído de Cali, foi transferido para a cidade de Barranquilla, onde protestos aconteciam do lado de fora do estádio simultaneamente ao jogo. A partida foi interrompida diversas vezes quando jogadores e comissões técnicas sentiam os efeitos do gás lacrimogênio trazido pelo vento para dentro do estádio em que ocorria o jogo.

Sobre os jogos da Copa América, o Brasil jogaria a competição justamente no Grupo com sede na Colômbia. A seleção brasileira teria jogos da primeira fase em Medellín, Cali, Barranquilla e Bogotá, enfrentando Venezuela, Peru, Colômbia e Equador, respectivamente.

Outras mudanças na Copa América

A Conmebol previa uma Copa América única para o ano de 2020. Duas sedes, países convidados e uma "adequação" ao calendário da Eurocopa. Veio a pandemia de coronavírus e todos os planos mudaram.

Incialmente prevista para 2020, os surtos de coronavírus fizeram com o torneio fosse adiado em um ano. Pouco depois do adiamento, Qatar e Austrália, convidados pela entidade para participar do torneio sul-americano, desistiram da viagem em função da pandemia de Covid-19 ainda sem controle no continente.

A Argentina também não vive dias tranquilos para sediar um torneio do tamanho e importância da Copa América. O país enfrenta um novo surto da Covid-19 e a AFA (Associação do Futebol Argentino) decretou a suspensão dos campeonatos nacionais até o dia 30 de maio. Este período ainda pode ser postergado caso as medidas de enfrentamento à pandemia não tenham grandes efeitos.