Onde assistir a Talleres x RB Bragantino, pela Copa Sul-Americana?

Os times entram em campo nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Argentina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É matar ou morrer na Copa Sul-Americana: o Red Bull Bragantino visita o Talleres nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, podendo chegar à liderança do grupo em casa de vitória. A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Talleres x RB Bragantino DATA Terça-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Estádio Mario Alberto Kempes - Córdoba, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Mario Alberto Kempes será o palco do duelo / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RED BULL BRAGANTINO

Podendo chegar à liderança com a vitória sobre o Talleres, o RB Bragantino de Maurício Barbieri começa a decidir sua situação no grupo mais parelho da Copa Sul-Americana: todos os quatro times ainda tem chances de classificação. O Emelec, porém, pode ficar muito próximo da vaga em caso de vitória sobre o Tolima e empate na Argentina.

Assim, para o duelo, a tendência é que o time do interior paulista utilize o melhor de seu elenco: a equipe foi eliminada pelo Palmeiras nas quartas de final do Paulistão e não tem mais pelo que poupar jogadores.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ligger; Aderlan, Jadsom, Ramires, Claudinho e Edimar; Artur e Ytalo.

TALLERES

Mesmo o Talleres, atual terceiro colocado do grupo, também pode terminar a rodada na liderança : basta vencer o RB Bragantino e torcer por vitória do Tolima diante do Emelec. A derrota, porém, é catastrófica: os argentinos estão fora da fase de mata-mata se perderem em casa.

Eliminado nos pênaltis diante do Colón nas quartas de final da Superliga Argentina, quer focar os esforços na Copa Sul-Americana para tentar o início de temporada.

Provável escalação do Talleres: Díaz; Tenaglia, Pérez, Hincapié e Enzo Díaz; MacAllister, Navarro e Fragapane; Auzqui, Martino e Santos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TALLERES

JOGO CAMPEONATO DATA Talleres 0 x 0 Tolima Copa Sul-Americana 11 de maio de 2021 Colón 1 (5) x (3) 1 Talleres Superliga Argentina 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Emelec x Talleres Copa Sul-Americana 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Red Bull Bragantino 0 x 1 Palmeiras Paulistão 14 de maio de 2021 Red Bull Bragantino 1 (2) x (4) 1 Ponte Preta Paulistão - Troféu do Interior 16 de maio de 2021

Próximas partidas