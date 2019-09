Onde assistir a Internacional x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste sábado (7), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Com time reserva em campo visando a final da Copa do , o recebe o neste sábado (7), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x São Paulo DATA Sábado, 7 de setembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Finalista da Copa do Brasil, o faz o jogo de ida contra o -PR na Arena da Baixada na próxima quarta-feira (11) e, desta forma, irá a campo com time reserva neste sábado contra o São Paulo.

Jogando no Beira-rio, o Inter venceu seis das oito partidas que disputou no Brasileirão e ainda não perdeu. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição, com 27 pontos.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Heitor (Erik), Klaus, Emerson e Zeca; Rithely, Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore e Guilherme Parede; Rafael Sobis

SÃO PAULO

Sem vencer há duas rodadas (um empate e uma derrota), o Tricolor se prepara para encarar o finalista da .

Ainda sem contar com Alexandre Pato, Pablo e Hernanes, em recuperação, o técnico Cuca ainda não terá Antony e Walce, convocados para a seleção olímpica, Toró, também em tratamento, e Daniel Alves, com a seleção brasileira.

Atualmente, o São Paulo ocupa a quarta posição, com 31 pontos. Seis a menos que o líder .

Provável escalaçãodo São Paulo: ​Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins e Reinaldo; Hudson e Tchê Tchê; Igor Vinícius, e Liziero; Raniel

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias para o Internacional e apenas uma para o São Paulo, além de dois empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 14/10/2018 Internacional 3 x 1 São Paulo Brasileirão 05/06/2018 São Paulo 0 x 0 Internacional Brasileirão 21/08/2016 Internacional 1 x 1 São Paulo Brasileirão 22/05/2016 São Paulo 1 x 2 Internacional Brasileirão 05/09/2015 São Paulo 2 x 0 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Flamengo Libertadores 28 de agosto Internacional 3 x 2 Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Brasileirão 15 de setembro 11h (de Brasília) Internacional x Brasileirão 22 de setembro 11h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 São Paulo Brasileirão 25 de agosto São Paulo 0 x 0 Brasileirão 31 de agosto

Próximas partidas