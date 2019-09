Internacional x São Paulo: siga AO VIVO o duelo do Brasileirão 2019

Vindo de uma vitória sobre o , na última rodada, o chega a esta rodada na 7ª colocação, com 27 pontos conquistados em 17 jogos. Com quatro pontos a mais (31), o quer esquecer os tropeços recentes para (derrota, 2-0) e (empate, 0-0) para tentar retomar a 3ª colocação, até então com o rival .

Brasileirão: a classificação completa atualizada