Copa do Brasil: igualado com o Grêmio em finais disputadas, Cruzeiro é o recordista de títulos

Confira quais clubes disputaram mais vezes o principal torneio de mata-mata do país

Emocionante! Com direito a gols e emoção até o fim, Cruzeiro e Corinthians protagonizaram a decisão da Copa do Brasil de 2018, vencida pelos mineiros em outubro. Foi a sexta conquista do Celeste, agora o maior campeão da história do torneio, em oito finais disputadas.

Quatro dos cinco times que mais vezes chegaram às finais do certame eliminatório, disputado desde 1989, chegaram até a penúltima fase dessa edição. O Grêmio, também outro finalista de peso na competição, ficou pelo caminho, sendo eliminado nas semifinais do torneio.

Já o Corinthians, que buscará o tetra da Copa em 2019, não conseguiu transformar sua sexta final na história em título. Os paulistas perderam a chance de ultrapassar o Flamengo, quatro vezes campeão e sete vezes finalistas do torneio.

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Confira, abaixo, as equipes que mais disputaram finais na Copa do Brasil.

Clube Participações em finais Títulos Cruzeiro 8 6 Grêmio 8 5 Flamengo 7 3 Corinthians 6 3 Palmeiras 4 3 Fluminense 3 1

Atlético-MG, Vasco, Santos, Sport, Internacional e Coritiba disputaram duas decisões cada. Botafogo, São Paulo, Goiás, Ceará, Brasiliense, Figueirense, Vitória, Atlético-PR, Criciúma, Juventude, Santo André em Paulista foram finalistas apenas em uma ocasião.