Onde assistir a Athletico-PR x Santos, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pela penúltima rodada do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com a permanência de Sampaoli incerta para a próxima temporada, o visita o -PR nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (exceto para RS), além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Santos DATA Quarta-feira, 4 de dezembro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do Furacão estão satisfeitos com a temporada da equipe / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto RS), além do EU Plus. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Campeão da Copa do e já classificado para a Libertadores 2020, o Furacão entra em campo com retornos e desfalques.

Wellington, que cumpriu suspensão contra o Ceará, volta ao time, assim como Jonathan, Léo Pereira, Adriano, Márcio Azevedo, Marcelo Cirino, que foram poupados na última rodada, voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, o técnico Eduardo Barros não poderá contar com Khellven, com a seleção sub-20, além de Vitinho, suspenso e Nikão, que se recupera de uma cirurgia no nariz.

O Athletico-PR inicia a penúltima rodada do Brasileirão na quinta posição, com 60 pontos.

Provável escalação do Athletico-PR: Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Camacho, Wellington e Lucho González (Erick ou Thonny Anderson); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben

SANTOS

Após vencer a na última rodada por 2 a 0, o técnico Jorge Sampaoli poderá retornar ao banco de reservas para comandar o contra o Furacão depois de cumprir suspensão na última rodada.

Além do argentino, a equipe ainda terá à disposição Soteldo, Pará, Luan Peres e Jean Mota.

Atualmente, o Santos ocupa a vice-liderança, com 71 pontos.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 65 confrontos entre as equipes, o leva uma grande supremacia sobre o rival. Foram 31 vitórias, contra apenas 15 do Furacão, além de 19 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Athletico-PR 2 (5) x (4) 0 Grêmio 2019 Grêmio 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 2019 Grêmio 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 2018 Athletico-PR 2 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Brasileirão 17 de novembro 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Athletico-PR Brasileirão 30 de novembro 19h (de Brasília) Athletico-PR x Santos Brasileirão 4 de dezembro 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Santos Brasileirão 28 de novembro Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas