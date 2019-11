Quais times brasileiros estão classificados à Libertadores 2020? Quem ainda tem chance?

Com o título do Flamengo na Libertadores, mais uma vaga via Brasileirão está aberta; quem estará na fase de grupos? E na pré-Libertadores?

O que era G-6 agora virou G-8. Com o título do na Libertadores, mais uma vaga para fase de grupos da próxima edição do torneio continental está aberta. E isso só foi possível porque o Flamengo já havia grantido sua vaga via Brasileirão há algumas rodadas atrás, antes de conquistar o título nacional.

O -PR, que também já tinha vaga garantida desde o título da Copa do , está em quinto lugar. Ou seja, Entre o primeiro e o sexto colocados do Brasileirão, todos vão para a fase de grupos da Libertadores. As vagas para as fases prévias da Liberta ficaram com o sétimo e oitavo colocados.

Portanto, teremos oito clubes brasileiros disputando a maior competição sul-americana em 2020. Lembrando que a final da Libertadores no ano que vem será no Maracanã, mais uma vez em jogo único.

Confira a seguir todos os clubes (brasileiros e estrangeiros) já classificados para a próxima Libertadores e os que ainda lutam pelas últimas vagas do Brasileirão.

Os times brasileiros classificados para a Libertadores de 2020

Após 34 rodadas, estão classificados os seguintes clubes:

- vaga direta via título da ;

Flamengo - vaga direta via título Brasileirão (como foi campeão da Libertadores deste ano, abriu mais uma vaga direta no Campeonato Brasileiro);

- vaga direta via Brasileirão (segundo colocado);

- vaga direta via Brasileirão (terceiro colocado);

- vaga direta via Brasileirão (quarto colocado).

Quem ainda briga por vaga na Libertadores de 2020?

Segundo a UFMG, dez clubes ainda têm chances matemáticas de garantir vaga para a Libertadores do ano que vem. Destes, três estão praticamente garantidos ( , e ) e outros três times têm chances remotas ( , e - estão mais perto do Z-4 do que do G-8).

Após a 34ª rodada, assim estão as probabilidades de cada time se classicar:

Posição no Brasileirão Clube Probablilidade 6º São Paulo 99,46% 7º Internacional 92,70% 8º Corinthians 85,80% 9º 12,90% 11º 4,10% 10º 2,70% 12º 1,80% 13º Atlético-MG 0,38% 14º Botafogo 0,032% 17º Fluminense 0,001%

Este levantamento não faz distinção entre a fase de grupos e a pré-Libertadores. Ele leva em conta a probalilidade dos times terminarem entre os oito primeiros colocados.

Os clubes estrangeiros classificados para a Libertadores de 2020

Ao todo, já são 29 clubes com vaga garantida para a Libertadores do ano que vem. Faltam apenas 19 vagas para todo o torneio ser preenchido. Confira, por país, os outros times participantes:

: , Defensa y Justicia, , Tigre e ;

: Bolívar;

: e ;

: , -EQU e Macará;

: Olímpia, Cerro Porteño, e Guaraní;

: , Binacional e Cristal;

: Nacional, e Cerro Largo;

: Caracas, Deportivo Táchira e Estudiantes de Mérida;