Sampaoli: 'sim' para o Racing, favorito no Palmeiras e nome de 'stand by' no Flamengo

Apesar de ter contrato até o fim de 2020, treinador argentino trabalha forte nos bastidores para deixar o Santos

Jorge Sampaoli é o nome do momento no mercado sul-americano. De saída do , apesar de ter contrato válido até o fim de 2020, o treinador argentino, segundo a Goal apurou, tem negociação avançada com o , abriu recentemente conversas com o e, de quebra, é visto no como favorito para eventualmente substituir Jorge Jesus.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Por meio dos seus representantes, Sampaoli disse "sim" na semana passada ao Racing, que rapidamente se mexeu para suprir a saída de Eduardo Coudet para o em 2020. O acordo verbal, aliás, foi tratado presencialmente pelo ex-atacante e hoje diretor Diego Milito.

Já com a ideia de uma "mudança radical" no comando técnico, o Palmeiras, por sua vez, procurou o argentino há cerca de dez dias. É o sonho do presidente Maurício Galiotte. A conversa, então informal, vai ganhar capítulos concretos nos próximos dias, visto que o oficializou no último domingo a esperada demissão de Mano Menezes.

Mais artigos abaixo

O Flamengo, com quem Sampaoli já negociou no passado recente, monitora todo o cenário a distância. O clube carioca ainda sonha com a permanência de Jorge Jesus, que prometeu definir o futuro depois do Mundial de Clubes, mas trabalha internamente com a ideia de avançar, caso necessário, com uma proposta pelo atual comandante santista.

Em outubro, vale lembrar, Jorge Sampaoli recebeu uma "sondagem concreta" de um clube espanhol. Na ocasião, ouviu que a oferta salarial seria de aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 14 milhões) por temporada. Até o momento, no entanto, nenhuma proposta foi confirmada.