O retrospecto que anima o Atlético - e preocupa Real Madrid e Barcelona em La Liga

Nas últimas 25 edições do Campeonato Espanhol, só seis vezes a equipe campeã do primeiro turno perdeu o título no final

O Atlético de Madrid venceu o Sevilla por 2 a 0 nesta terça-feira (12), em partida adiada da primeira rodada da competição. Com a vitória, os Colchoneros confirmaram o título do primeiro turno da , apesar de ainda terem três partidas por jogar, já que o , vice-líder, com um jogo restante, não consegue mais alcançar os 41 pontos do time de Diego Simeone.

Desde que o sistema de pontuação do Campeonato Espanhol passou a ser de três pontos por vitória, na temporada 1995-96, 19 dos 25 campeões da competição a venceram após levantarem o "troféu" simbólico do título do primeiro turno, o famoso "campeão de inverno".

Assim, e Real Madrid teriam que lutar não só contra o Atleti, inegavelmente o time mais consistente nesta primeira metade da La Liga, mas também contra a história da competição: apenas seis times conseguiram a "remontada" na segunda parte do campeonato

E uma dessas seis viradas históricas aconteceu justamente no último título espanhol do : em 2013-14, os Colchoneros terminaram o primeiro turno na vice-liderança, perdendo para o Barcelona de Tata Martino nos critérios de desempate, mas com a mesma pontuação. No final daquela temporada, se sagraram campeões no único título nacional do time no século.

Mas se um time tem experiência nessas "remontadas", esse time é o Real Madrid. Os merengues protagonizaram metade das vezes em que uma equipe conseguiu virar o jogo e reverter o resultado do primeiro turno: em 2002-03, terminaram o inverno a cinco pontos da e levaram o título na última rodada; em 2006-07 viram o disparar na frente e acabaram vencendo o Barcelona nos critérios de desempate, no confronto direto, para ficar com a taça; e na temporada passada, quando reverteram a vantagem do Barça de Ernesto Valverde.

e o próprio Barcelona participaram das outras viradas na mudança de turno na La Liga, ambas envolvendo também os Blancos: em 2001-02 e em 2014-15, os madrilenhos desperdiçaram a vantagem que haviam conquistado na primeira metade do campeonato e ficaram a ver navios.

Todos os campeões do primeiro turno desde que a La Liga mudou o sistema de pontuação